Данілов про звільнення Криму та Донбасу: Ні з ким не маємо це узгоджувати

Україна не повинна узгоджувати звільнення своїх територій ні з якою державою. Використання наданої зброї - інше питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Посадовець відповів на запитання, чи узгоджене визволення окупованого Росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном або Варшавою. "Ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій", - наголосив Данілов. Водночас він вказав: "Якщо мовиться про незастосування на певних етапах знаряддя, яке ми отримали від США, по об’єктах на території РФ - це трошечки інша справа".