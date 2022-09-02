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Данілов про звільнення Криму та Донбасу: Ні з ким не маємо це узгоджувати

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П'ятниця 02 вересня 2022 05:47
Данілов про звільнення Криму та Донбасу: Ні з ким не маємо це узгоджувати Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Україна не повинна узгоджувати звільнення своїх територій ні з якою державою. Використання наданої зброї - інше питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Посадовець відповів на запитання, чи узгоджене визволення окупованого Росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном або Варшавою.

"Ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій", - наголосив Данілов.

Водночас він вказав: "Якщо мовиться про незастосування на певних етапах знаряддя, яке ми отримали від США, по об’єктах на території РФ - це трошечки інша справа".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що для того, аби звільнити всі окуповані території України, в межах її міжнародно визнаних кордонів, необхідні декілька кроків.

За словами, мовиться про зупинення російського агресора, стабілізацію лінії фронту та підготовку до контрнаступальної операції.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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