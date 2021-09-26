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У Росії очікують, що вибори в Німеччині не вплинуть на "Північний потік-2"

Автор: Наталья Скороход

У Росії очікують, що вибори в Німеччині не вплинуть на здійснення проекту "Північний потік-2". Про це заявив посол РФ у Берліні Сергій Нечаєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, російська сторона очікує, що політична кон'юнктура не матиме впливу на експлуатацію трубопроводу "Північний потік - 2".

"Що стосується" Північного потоку-2", то очікування тут одне: укладені договори треба виконувати, незважаючи на міркування політичної кон'юнктури. Виходимо з того, що відповідальність, пов'язана з роботою у складі нового уряду, спонукає політичних діячів, які намагаються сьогодні дискредитувати проект, відмовитися від передвиборної риторики на користь серйозної роботи на благо країни, енергобезпеки Європи в цілому", - заявив Нечаєв.

Нагадаємо, що Лідер "Зелених" у Німеччині обіцяла заблокувати "Північний потік-2", якщо увійде в новий уряд За її словами, Росії не можна довіряти.

Раніше повідомлялося, що за запуск "Північного потоку-2" в Німеччині виступає канцлер від партії Меркель.

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Російська ФедераціяГерманияПівнічний потік-2