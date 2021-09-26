У Росії очікують, що вибори в Німеччині не вплинуть на "Північний потік-2"

У Росії очікують, що вибори в Німеччині не вплинуть на здійснення проекту "Північний потік-2" . Про це заявив посол РФ у Берліні Сергій Нечаєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За його словами, російська сторона очікує, що політична кон'юнктура не матиме впливу на експлуатацію трубопроводу "Північний потік - 2".

"Що стосується" Північного потоку-2", то очікування тут одне: укладені договори треба виконувати, незважаючи на міркування політичної кон'юнктури. Виходимо з того, що відповідальність, пов'язана з роботою у складі нового уряду, спонукає політичних діячів, які намагаються сьогодні дискредитувати проект, відмовитися від передвиборної риторики на користь серйозної роботи на благо країни, енергобезпеки Європи в цілому", - заявив Нечаєв.