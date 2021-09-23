Росія може припинити транзит через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Вітренко

Російський "Газпром" може припинити транзит газу до Європи через Україну після запуску "Північного потоку-2". При цьому компанія продовжить виконувати умови контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко .

Він нагадав, що транзитний контракт з Росією містить вимогу - "качай або плати". Після запуску "Північного потоку-2" російська компанія може перенаправити прокочуваний через Україну обсяг газу в новий трубопровід і при цьому продовжить платити за використання української ГТС.

"Тобто можна платити і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту із запуском "Північного потоку-2" може і не бути", - уточнив Вітренко.

Глава "Нафтогазу" додав, що не варто очікувати збільшення обсягів постачання газу на європейський ринок"Газпромом". Російський монополіст відмовляється бронювати додаткові потужності української ГТС і тим самим створює дефіцит в Європі.

"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора раза. Як наслідок - ціни на газ в Європі б'ють рекорди", - підкреслив він.

Вітренко нагадав заяву президента РФ Володимира Путіна про умови збереження українського транзиту. "Для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, проблема полягає в тому, що в Європі відмовляються купувати газ. Це не правда", - уточнив він.

За його словами, "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем на ринку Європи і блокує доступ третіх сторін до транзитних газопроводів.

"Газпром" не грає за європейськими правилами і продовжує використовувати газ як геополітичну зброю проти Європи та України", - підсумував Вітренко.