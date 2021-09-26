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В России ожидают, что выборы в Германии не повлияют на "Северный поток-2"

Автор: Наталья Скороход

В России ожидают, что выборы в Германии не повлияют на осуществления проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, российская сторона ожидает, что политическая конъюнктура не окажет влияния на эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2".

"Что касается "Северного потока - 2", то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом", - заявил Нечаев.

Напомним, что лидер "зеленых" в Германии обещала заблокировать "Северный поток-2", если войдет в новое правительство По ее словам, России нельзя доверять.

Ранее сообщалось, что за запуск "Северного потока-2" в Германии выступает канцлер от партии Меркель.

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Российская ФедерацияГерманияСеверный поток-2