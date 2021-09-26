В России ожидают, что выборы в Германии не повлияют на "Северный поток-2"

В России ожидают, что выборы в Германии не повлияют на осуществления проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По его словам, российская сторона ожидает, что политическая конъюнктура не окажет влияния на эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2".
"Что касается "Северного потока - 2", то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом", - заявил Нечаев.
Напомним, что лидер "зеленых" в Германии обещала заблокировать "Северный поток-2", если войдет в новое правительство По ее словам, России нельзя доверять.
Ранее сообщалось, что за запуск "Северного потока-2" в Германии выступает канцлер от партии Меркель.