В России ожидают, что выборы в Германии не повлияют на "Северный поток-2"

В России ожидают, что выборы в Германии не повлияют на осуществления проекта "Северный поток - 2" . Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По его словам, российская сторона ожидает, что политическая конъюнктура не окажет влияния на эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2".

"Что касается "Северного потока - 2", то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом", - заявил Нечаев.