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Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"

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Берлін, Четвер 23 вересня 2021 22:50
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2" Фото: Армін Лашет, кандидат в канцлери Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Кандидат в канцлери Німеччини від правлячого блоку ХДС/ХСС Армін Лашет виступив за запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Лашет є представником партії чинного канцлера Ангели Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі видання Der Tagesspiegel, Merkur та Zeit.

Сьогодні кандидати в канцлери Німеччини зійшлися в останніх дебатах перед парламентськими виборами. В ході бліц-опитування в Лашета запитали, чи запустить він російський "Північний потік-2", якщо стане канцлером.

"Так", - відповів представник партії Меркель.

Водночас кандидат від ліберальної "Вільної демократичної партії" Крістіан Лінднер виступив проти інтеграції України в ЄС та НАТО.

Вибори до німецького парламенту відбудуться вже у неділю, 26 вересня.

Нагадаємо, в українському "Нафтогазі" побоюються, що Росія після запуску "Північного потоку-2" може відмовитися від постачання газу через Україну.

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Північний потік-2 Германия Ангела Меркель
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Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
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