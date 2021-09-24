Вибори в Німеччині: лідер "зелених" обіцяє заблокувати "Північний потік-2"
Фото: лідер "зелених" на виборах в бундестаг Анналена Бербок (GettyImages)
Напередодні виборів у Німеччині лідер "зелених" Анналена Бербок пообіцяла не допустити запуску "Північного потоку-2". За умови, що увійде до складу нового німецького уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.
За її словами, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проекту.
"Я б їх (дозволи на запуск "Північного потоку-2", - ред.) не видала", - зазначила Бербок.
Нагадаємо, Анналена Бербок є противником російського газопроводу "Північний потік-2" і неодноразово критикувала угоду США і Німеччини.
Водночас її опонент та ймовірний наступник Ангели Меркель - Армін Лашет - виступає за запуск російського газопроводу.