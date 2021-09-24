ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибори в Німеччині: лідер "зелених" обіцяє заблокувати "Північний потік-2"

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 24 вересня 2021 18:28
Вибори в Німеччині: лідер "зелених" обіцяє заблокувати "Північний потік-2" Фото: лідер "зелених" на виборах в бундестаг Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Напередодні виборів у Німеччині лідер "зелених" Анналена Бербок пообіцяла не допустити запуску "Північного потоку-2". За умови, що увійде до складу нового німецького уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.

За її словами, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проекту.

"Я б їх (дозволи на запуск "Північного потоку-2", - ред.) не видала", - зазначила Бербок.

Нагадаємо, Анналена Бербок є противником російського газопроводу "Північний потік-2" і неодноразово критикувала угоду США і Німеччини.

Водночас її опонент та ймовірний наступник Ангели Меркель - Армін Лашет - виступає за запуск російського газопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Північний потік-2 Вибори
NEWS
Закон про олігархів не переголосовуватимуть у Раді
Закон про олігархів не переголосовуватимуть у Раді
DAILY
Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією