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Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС і її підтримав Макрон, - FT

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Лондон, Середа 23 червня 2021 17:49
Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС і її підтримав Макрон, - FT Фото: канцлер ФРН Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС президента Росії Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Еммануель Макрон.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами співрозмовників видання, Меркель хоче, щоб лідери ЄС розглянули можливість запросити Путіна на саміт глав держав Євросоюзу. Вони також відзначили, що ініціативу канцлера Німеччини підтримав Макрон.

Крім того, дипломати заявили, що посли Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі в середу зробили несподіваний хід для інших учасників, внісши нові пропозиції по відносинам з Росією.

Також, за даними газети, Берлін і Париж закликали до більш тісної взаємодії з Москвою, щоб налагодити діалог з Росією після женевського саміту президента США Джо Байдена з Путіним.

Нагадаємо, саміт ЄС на рівні глав держав і урядів відбудеться 24-25 червня.

Лідери Євросоюзу планують обговорити відносини з Росією і Туреччиною.

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