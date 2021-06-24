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Кулеба про ідею саміту ЄС і Росії: небезпечне відхилення від політики санкцій

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Брюссель, Четвер 24 червня 2021 11:26
Кулеба про ідею саміту ЄС і Росії: небезпечне відхилення від політики санкцій Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає ідею провести саміт між Євросоюзом і Росією небезпечним відхиленням від політики санкцій. Київ упевнений у відсутності підстав для відновлення діалогу такого рівня.

Про це він заявив на брифінгу у Брюсселі.

За його словами, на зустрічі з представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем в рамках візиту до Брюсселя міністрів закордонних справ Асоційованого тріо він доніс стурбованість щодо інформації про плани відновити саміти між Росією та ЄС.

"Ініціатива відновити саміт з Росією без прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС. Це може тільки підірвати політику невизнання і ефективність режиму санкцій і, що ще більш небезпечно, відбити бажання у Росії імплементувати мінські угоди", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що саміти між ЄС і Росією були заморожені в 2014 році на тлі російської агресії проти України.

Зазначимо, вчора газета Financial Times заявила, що німецький канцлер Ангела Меркель запропонувала запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт ЄС, а французький президент Еммануель Макрон її підтримав.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Меркель виступила за діалог з Путіним.

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Російська Федерація Саміт Дмитро Кулеба
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