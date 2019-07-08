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У Росії відреагували на рішення Newsone по телемосту

Новини » Політика    08.07.2019 - 14:57
У Росії відреагували на рішення Newsone по телемосту
Ілюстративне фото (russia.tv)

У РФ стверджують, що підстав для скасування телемосту немає

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) не бачить підстав для скасування телемосту "Москва - Київ". Про це повідомляє прес-служба холдингу, пишуть російські ЗМІ в понеділок.

"У нас немає ніяких підстав для скасування телемосту", - заявили в прес-службі.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала українські телеканали утриматися від ретрансляції іноземних мовників, до яких на державному рівні були застосовані санкції.

Як писало РБК-Україна раніше, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії". Але 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст з РФ. На каналі заявили, що скасували телеміст у зв'язку з "прямими погрозами фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Підкреслимо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести спільний телеміст з російським подсанкціонним каналом ГПУ зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради проти України.

Нацрада закликала утриматися від ретрансляції каналів, які знаходяться під санкціями ГПУ викликала власника Newsonе на допит і готує арешт активів
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