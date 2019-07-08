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Нацрада закликала утриматися від ретрансляції каналів, які знаходяться під санкціями

Новини » Політика    08.07.2019 - 14:44
Нацрада закликала утриматися від ретрансляції каналів, які знаходяться під санкціями
Фото: телевізійний пульт (GettyImages)

Рішення про санкції проти російських каналів ухвалювала РНБО

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала українські телеканали утриматися від ретрансляції іноземних мовників, до яких на державному рівні були застосовані санкції. Про це йдеться у заяві Нацради, розміщеної у Facebook.

Таким чином у Нацраді відреагували на інформацію про те, що український телеканал 12 липня планує провести телеміст з одним із російських телеканалів, а в анонсі фігурують співробітники телеканалу NewsOne та російські ведучі.

"Національна рада наголошує, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 до низки російських пропагандистських телеканалів були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", - йдеться в заяві.

Крім того, рішеннями Національної ради була обмежена ретрансляція на території України близько 80 російських телеканалів.

"Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів - як телеканали, так і провайдерів програмної послуги - утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції", - наголосили в Нацраді.

Завтра, 9 липня, у зв’язку із ситуацією, що склалася, Національна рада проведе позачергове засідання об 11:00.

Нацрада закликала утриматися від ретрансляції каналів, які знаходяться під санкціями

Нагадаємо, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії".

Однак 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

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