ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії відреагували на масштабні санкції США

Новини » Політика     14.02.2020 - 08:14
У Росії відреагували на масштабні санкції США
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Росії заявили, що їм не надали вагомих підстав для введення санкцій

Посольство Росії у Вашингтоні вважає, що введення санкцій США проти трьох російських оборонних підприємств є "черговим сплеском русофобії". Про це повідомляють росЗМІ.

У Росії заявили, що для введення обмежувальних заходів потрібні вагомі підстави, яких їм ніби-то не надали.

"Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон'юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Госдеп США вніс у Федеральний реєстр країни інформацію про введення санкцій проти Росії. Під них потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

Раніше видання Bloomberg писало, що США побоюються вводити антиросійські санкції. Мова йде про санкції проти "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але США побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку.

Втім, як повідомлялось, Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.

США відклали введення санкцій проти Huawei У Німеччині викрили незаконне постачання військового обладнання в Росію
Новини України СанкціїРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся