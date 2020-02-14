В России отреагировали на масштабные санкции США

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В России заявили, что им не предоставили веских оснований для введения санкций

Посольство России в Вашингтоне считает, что введение санкций США против трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии". Об этом сообщают росСМИ.

В России заявили, что для введения ограничительных мер нужны веские основания, которых им якобы не предоставили.

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Госдеп США внес в Федеральный реестр страны информацию о введении санкций против России. Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Ранее издание Bloomberg писало, что США опасаются вводить антироссийские санкции. Речь идет о санкциях против "Роснефти" из-за работы в Венесуэле, но США опасаются, что такой шаг повлечет хаос на мировом рынке.

Впрочем, как сообщалось, Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.