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У Росії назвали терміни завершення перевірки боєготовності своєї армії

Автор: РБК-Україна

Перевірку боєготовності збройних сил РФ в рамках масштабних навчань планується завершити протягом двох тижнів. На західні кордони Росії за три тижні перекинуто дві армії і три з'єднання повітряно-десантних військ.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає "РИА Новости".

"В даний час дані об'єднання і з'єднання задіяні в навчаннях. Всі перевірочні заходи планується завершити протягом двох тижнів", - заявив Шойгу.

Міністр зазначив, що протягом трьох тижнів на західні кордони Росії було перекинуто дві армії і три з'єднання повітряно-десантних військ. За його словами, військові дислоковані в районах виконання навчально-бойових завдань.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про триваючу перекидання Росією на територію окупованого Донбасу особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Тільки за минулий тиждень на Донбас прибуло близько 250 військових з РФ.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

За даними Білого дому, Росія зосередила на кордоні з Україною найзначніше число військ з 2014 року.

Відзначимо, 13 квітня бойовики скинули гранати на українських військових. В результаті один захисник загинув, ще двоє - отримали поранення.

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Новини України Російська ФедераціяученияСергей Шойгу
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