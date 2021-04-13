В России назвали сроки завершения проверки боеготовности своей армии

Проверку боеготовности вооруженных сил РФ в рамках масштабных учений планируется завершить в течение двух недель. На западные границы России за три недели переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск.
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "РИА Новости".
"В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", - заявил Шойгу.
Министр отметил, что в течение трех недель на западные границы России было переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск. По его словам, военные дислоцированы в районах выполнения учебно-боевых задач.
Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о продолжающейся переброске Россией на территорию оккупированного Донбасса личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Только за прошлую неделю на Донбасс прибыли около 250 военных из РФ.
Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.
По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.
Отметим, 13 апреля боевики сбросили гранаты на украинских военных. В результате один защитник погиб, еще двое - получили ранения.