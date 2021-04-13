В России назвали сроки завершения проверки боеготовности своей армии

Проверку боеготовности вооруженных сил РФ в рамках масштабных учений планируется завершить в течение двух недель. На западные границы России за три недели переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "РИА Новости".