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В России назвали сроки завершения проверки боеготовности своей армии

Автор: РБК-Украина

Проверку боеготовности вооруженных сил РФ в рамках масштабных учений планируется завершить в течение двух недель. На западные границы России за три недели переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "РИА Новости".

"В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", - заявил Шойгу.

Министр отметил, что в течение трех недель на западные границы России было переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск. По его словам, военные дислоцированы в районах выполнения учебно-боевых задач.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о продолжающейся переброске Россией на территорию оккупированного Донбасса личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Только за прошлую неделю на Донбасс прибыли около 250 военных из РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

Отметим, 13 апреля боевики сбросили гранаты на украинских военных. В результате один защитник погиб, еще двое - получили ранения.

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Новости Украины Российская ФедерацияученияСергей Шойгу
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