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Росія за тиждень перекинула близько 250 своїх військових на Донбас, - розвідка

Новость на русском → Донбас, Вівторок 13 квітня 2021 14:02
Росія за тиждень перекинула близько 250 своїх військових на Донбас, - розвідка Фото: переважно на Донбас вирушили вихідці з далекосхідних регіонів РФ (structure.mil.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація продовжує перекидати на територію окупованого Донбасу особовий склад, зброю, боєприпаси, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Тільки за минулий тиждень на Донбас прибуло близько 250 військових з РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В ГУР зазначили, що більшість військових, які прибули з Росії - це вихідці з далекосхідних регіонів РФ. Також на окуповану територію Донбасу були завезені понад 2 тисяч тонн пального.

Крім цього командування РФ підвищує контроль зберігання військового майна. Зокрема, з середини квітня буде проводитися раптові перевірки наявності паливно-мастильних матеріалів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

За даними Білого дому, Росія зосередила на кордоні з Україною найбільше число військ з 2014 року.

Зазначимо, сьогодні бойовики скинули гранати на українських військових. В результаті один захисник загинув, ще двоє отримали поранення.

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