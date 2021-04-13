Росія за тиждень перекинула близько 250 своїх військових на Донбас, - розвідка

Фото: переважно на Донбас вирушили вихідці з далекосхідних регіонів РФ (structure.mil.ru)

Російська Федерація продовжує перекидати на територію окупованого Донбасу особовий склад, зброю, боєприпаси, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Тільки за минулий тиждень на Донбас прибуло близько 250 військових з РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.