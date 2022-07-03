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У Росії назвали "провокацією" вибухи у Бєлгороді та пригрозили відповіддю, але наступного разу

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Росія, Неділя 03 липня 2022 16:35
У Росії назвали "провокацією" вибухи у Бєлгороді та пригрозили відповіддю, але наступного разу Спікер МЗС РФ Марія Захарова (фото: facebook com/MIDRussia)
Автор: Наталія Гурковська

Спікер МЗС РФ Марія Захарова, яка нещодавно "знайшла" в Україні ізраїльських найманців, назвала "провокацією" вибухи у Бєлгороді. Вона пригрозила відповіддю, але якщо "провокації" продовжуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми досі утримуємося від таких кроків (ударів у відповідь, - ред.), але будемо дуже уважно стежити за розвитком ситуації. Тим, хто діє подібним чином, слід знати, що у разі продовження провокацій їм не поздоровиться", - сказала вона.

При цьому, на думку Захарової, на "провокацію" з ударами по Бєлгороду, Києву допомогли зважитися "західні куратори", які власне, нібито і підказали, як і коли необхідно почати "провокувати" Кремль.

Спікер МЗС РФ навіть знайшла пояснення для чого, потрібна була ця "провокація" з вибухами в Бєлгороді.

"Робиться це для того, щоб підштовхнути нас (РФ, - ред.) до нанесення ударів у відповідь подібного роду, а потім ще більше розкручувати антиросійську істерію", - сказала Захарова, підкресливши, що поки Кремль утримається від будь-яких рішень з цього приводу.

Як повідомлялося, в російському Бєлгороді вночі пролунали потужні вибухи. У центрі міста почалася пожежа.

Пізніше влада Бєлгорода заявила, що внаслідок нічних вибухів у місті загинули троє людей, постраждали ще четверо.

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