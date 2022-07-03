В России назвали "провокацией" взрывы в Белгороде и пригрозили ответом, но в следующий раз

Спикер МИД РФ Мария Захарова, которая недавно "нашла" в Украине израильских наемников , назвала "провокацией" взрывы в Белгороде. Она пригрозила ответом, но если "провокации" будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов (ответных ударов, - ред.), но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", - сказала она.

При этом, по мнению Захаровой, на "провокацию" с ударами по Белгороду, Киеву помогли решиться "западные кураторы", которые собственно, якобы и подсказали, как и когда необходимо начать "провоцировать" Кремль.

Спикер МИД РФ даже нашла объяснение для чего, нужна была эта самая "провокация" со взрывами в Белгороде.

"Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас (РФ, - ред.) к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию", - сказала Захарова, подчеркнув, что пока Кремль воздержится от каких-либо решений по этому поводу.