Влада Бєлгорода повідомила про загиблих і руйнування після "роботи ППО"

Влада Белгороді заявила, що унаслідок нічних вибухів в місті загинули три людини, постраждали ще четверо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, були пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних.

Попередньо пошкоджено 50 будинків. З них п'ять приватних будинків зруйновані повністю.

Губернатор не наводить причин вибухів у місті.

Раніше вночі Гладков у соцмережі повідомляв, що у місті була "серія гучних звуків", і припустив, що це пов'язано з "роботою системи протиповітряної оборони". Про "роботу ППО" також писали росЗМІ з посиланням на кореспондентів і місцевих жителів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський спростовував причетність українських сил до інцидентів у Бєлгороді, заявляючи, що Київ ніколи не застосовував зброю для атак на Росію на її території.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пізніше повідомив, що росіяни повинні звикати до провокацій своїх же військових, як сталося в Бєлгороді. При цьому українська сторона не може коментувати домисли про свою причетність до цього.

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