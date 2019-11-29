ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії назвали ключову тему нормандської зустрічі

Новини » Політика     29.11.2019 - 16:32
У Росії назвали ключову тему нормандської зустрічі
Фото: Олександр Грушко (delfi.lt)

Головною темою саміту буде статус окупованих територій Донбасу

Юридичний статус окупованих територій Донецької та Луганської областей буде ключовим питанням майбутньої зустрічі у нормандському форматі в Парижі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, повідомляють росЗМІ.

За словами Грушко, на нормандському саміті, який повинен відбутися в Парижі 9 грудня, сторони обговорять розведення сил поблизу Золотого, Станиці Луганської та Петрівського, а також питання юридичного статусу окупованих територій Донбасу.

"На саміті буде зафіксовано рух по тих домовленостей, які були досягнуті на попередніх зустрічах. У сфері безпеки - це розведення сил в трьох відомих точках, тому що без розведення сил не можна досягати успіху в припиненні вогню. У політичній сфері це таке фундаментальне питання, як імплементація "формули Штайнмайєра", яка покликана гарантувати введення в силу на юридичній основі питання про статус Донецька та Луганська, що є ключем на політичному шляху конфлікту", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що на полях зустрічі в нормандському форматі у Парижі президент Росії Володимир Путін та український президент Володимир Зеленський можуть обговорити газовий контракт між Києвом та Москвою. Він додав, що зараз йде двосторонній процес переговорів, про який домовилися президенти під час телефонної розмови.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що ключовими питаннями нормандської зустрічі є повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів за українським законодавством.

У Росії заявили про перенесення газових переговорів з Україною і ЄС У Путіна закликали не завищувати очікування від нормандської зустрічі
Новини України Російська ФедераціяДонбасНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся