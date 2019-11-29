У Росії назвали ключову тему нормандської зустрічі

Фото: Олександр Грушко (delfi.lt)

Головною темою саміту буде статус окупованих територій Донбасу

Юридичний статус окупованих територій Донецької та Луганської областей буде ключовим питанням майбутньої зустрічі у нормандському форматі в Парижі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, повідомляють росЗМІ.

За словами Грушко, на нормандському саміті, який повинен відбутися в Парижі 9 грудня, сторони обговорять розведення сил поблизу Золотого, Станиці Луганської та Петрівського, а також питання юридичного статусу окупованих територій Донбасу.

"На саміті буде зафіксовано рух по тих домовленостей, які були досягнуті на попередніх зустрічах. У сфері безпеки - це розведення сил в трьох відомих точках, тому що без розведення сил не можна досягати успіху в припиненні вогню. У політичній сфері це таке фундаментальне питання, як імплементація "формули Штайнмайєра", яка покликана гарантувати введення в силу на юридичній основі питання про статус Донецька та Луганська, що є ключем на політичному шляху конфлікту", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що на полях зустрічі в нормандському форматі у Парижі президент Росії Володимир Путін та український президент Володимир Зеленський можуть обговорити газовий контракт між Києвом та Москвою. Він додав, що зараз йде двосторонній процес переговорів, про який домовилися президенти під час телефонної розмови.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що ключовими питаннями нормандської зустрічі є повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів за українським законодавством.