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Інтерв'ю

Геращенко назвала прізвища росіян для обміну на українських політв'язнів

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 13:25
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко назвала 23 прізвища

Україна готова обміняти 23 громадян Росії на українців, які перебувають в Россії і на окупованих територіях. Про це заявила віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко.

Геращенко озвучила прізвища тих громадян Росії, яких Україна готова передати Росії для звільнення українських політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгенія Панова та інших українців, які містяться на окупованому Донбасі.

За її словами Україна готова обміняти таких росіян: Агєєв Віктор, Баранов Олександр, Бусигін Анатолій, Валіхідіс Олександр, Висоцький В'ячеслав, Гаджієв Руслан, Гратов Валерій, Гречин Владислав, Доронін Олег, Єгоров Сергій, Іванов Валерій, Кемаковській Ігор, Коваліс Ольга, Кусакин Василь, Макаров Владислав, Нефедов Євген, Одинцов Максим, Седіков Олексій, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черних Павло, Чубарова Лариса і Шаталов Євген.

"Це ті громадяни РФ, засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Тернополі, або за участь у військових діях на Донбасі, або по ним йдуть судові процеси", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців.

 

Геращенко: Україна перевірятиме громадянство осіб, відвідати яких просить Москалькова Росія зриває домовленості про допуск омбудсменів до політв'язнів, - Геращенко
Теги публікації: Ірина Геращенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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