Росії вже давно час припинити безглузду військову агресію, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба зазначив, що Росія як держава-окупант несе відповідальність за те, що відбувається на тимчасово окупованих нею територіях

Росії вже давно час нарешті припинити цю безглузду військову агресію, яка не досягла своєї стратегічної мети. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "Радіо Свобода".

Кулеба зазначив, що Росія як держава-окупант, згідно з нормами міжнародного права, несе відповідальність за те, що відбувається на тимчасово окупованих нею територіях.

"Ситуація з пандемією ще раз демонструє необхідність дотримання цих норм. І що території, де панує беззаконня, у часи пандемії можуть перетворитися на бомбу уповільненої дії. А загалом це все вчергове оголює просту суть: Росії вже давно час нарешті припинити цю безглузду військову агресію, яка не досягла своєї стратегічної мети", - заявив він.

Нагадаємо, Україна передасть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду докази порушення прав полонених українців проросійськими бойовиками.

Раніше повідомлялось, що Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав повного доступу до полонених українців на окупованих територіях Донбасу, попри домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.