России уже давно пора прекратить бессмысленную военную агрессию, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба отметил, что Россия как государство-оккупант несет ответственность за то, что происходит на временно оккупированных ею территориях

России уже давно пора наконец прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что Россия как государство-оккупант, согласно нормам международного права, несет ответственность за то, что происходит на временно оккупированных ею территориях.

"Ситуация с пандемией еще раз демонстрирует необходимость соблюдения этих норм. И что территории, где царит беззаконие, во времена пандемии могут превратиться в бомбу замедленного действия. А вообще это все в очередной раз обнажает простую суть: России уже давно пора наконец прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели", - заявил он.

Напомним, Украина передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства нарушения прав пленных украинцев пророссийскими боевиками.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста до сих пор не получил полного доступа к пленным украинцам на оккупированных территориях Донбасса, несмотря на договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.