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Україна надасть Міжнародному суду докази порушення прав полонених в ОРДЛО

Новини » Політика     16.04.2020 - 19:49
Україна надасть Міжнародному суду докази порушення прав полонених в ОРДЛО
Фото: обмін полоненими (ssu.gov.ua)

Офіс генпрокурора зараз проводить роботу зі звільненими з полону особами

Україна передасть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду докази порушення прав полонених українців проросійськими бойовиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У Офісі генпрокурора заявили, що зараз ведеться робота зі звільненими з полону проросійських бойовиків громадянами України щодо збору доказів порушення міжнародного гуманітарного права.

"Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що за 6 років війни на Донбасі правоохоронці встановили понад 160 місць незаконного утримання українців на окупованих територіях. Понад 3,5 тис. осіб були протиправно позбавлені волі на окупованому Донбасі.

"В окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав повного доступу до полонених українців на окупованих територіях Донбасу, попри домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Як писало РБК-Україна, сьогодні відбувся обмін полоненими між Києвом та терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". З полону повернулися 20 громадян України. При цьому Україна передала бойовикам двох громадян Росії.

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