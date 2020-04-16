Червоний Хрест не отримав повний доступ до полонених на Донбасі

Фото: Червоний Хрест на Донбасі (twitter.com/ICRC_ua)

Повний доступ був одним з умов домовленостей Єрмака

Міжнародний комітет Червоного Хреста, незважаючи на домовленості контактної групи, досі не отримав повний доступ до полонених українців на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Великодній обмін: як повертали українців з полону бойовиків на Донбасі".

Відзначимо, 11 березня контактна група за участю голови Офісу президента Андрія Єрмака підписала скандальний протокол, в якому був пункт про створення Консультативної ради за участю представників окремих районів Донбасу. У той же час в протоколі було й інше важливе положення - Червоний Хрест мав отримати повний і безперешкодний доступ до всіх полонених. Але в Червоному Хресті РБК-Україна сказали, що доступ досі не отримано.

"В рамках сьогоднішньої акції (обмін полоненими 16 квітня, - ред.) ми отримали доступ до утримуваних осіб без свідків, як і передбачено. Взагалі у нас є вільний доступ до всіх тюрм в Україні, але не на непідконтрольної території", - сказала координатор департаменту комунікацій МКЧХ Санела Байрамбашич.

За її словами, Червоний Хрест продовжує чекати отримання повного доступу згідно з домовленостями Мінська і нормандського формату.

Нагадаємо, раніше Червоний Хрест виступив із заявою про те, що коронавірус представляє особливу загрозу для жителів ОРДЛО.

Також гуманітарна організація закликала не обстрілювати об'єкти водопостачання на Донбасі.