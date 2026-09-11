Роспропаганда продолжает разгонять фейки о мобилизации женщин в Украине
Россияне продолжают распространять фейки о якобы подготовке к мобилизации женщин в Украине. Очередным вбросом в инфопространство стал фейковый скриншот из якобы системы госзакупок ProZorro, где речь идет о заказе женских курток на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия дезинформации".
"На этот раз пропагандисты распространяют поддельный скриншот объявления о якобы проведении Министерством обороны Украины в системе ProZorro тендера на закупку 150 тысяч женских зимних курток. Этот скриншот ru-пропаганда представляет как доказательство "подготовки к мобилизации женщин", - сообщили в ЦПИ.
Как пояснили в центре, на самом деле в системе ProZorro отсутствует информация о такой закупке МОУ.
"Также в Украине отсутствуют законодательные инициативы, законопроекты или внутренние обсуждения по мобилизации женщин. Мобилизация женщин в Украине не проводится и не планируется. Женщины приобщаются к Силам обороны исключительно добровольно ", - добавили в структуре.
Борцы с дезинформацией также напомнили, что российские информационные ресурсы регулярно распространяют фейки о якобы принудительной мобилизации украинок.
"Подобные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании, направленной на распространение панических настроений и дестабилизацию украинского общества ", - подытожили в ЦПИ.
Напомним, в конце августа в парламенте поставили точку в слухах о мобилизации женщин в Украине.
В Комитете Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке заявили, что женщины присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.
При этом на сайте Кабинета министров 10 августа 2026 года зарегистрировали петицию о введении обязательной воинской обязанности для трудоспособных женщин без детей.
Автор инициативы предлагает предусмотреть исключения для тех, кто имеет законные основания для отсрочки или не может проходить службу по состоянию здоровья.