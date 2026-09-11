Роспропаганда продолжает разгонять фейки о мобилизации женщин в Украине

Россияне продолжают распространять фейки о якобы подготовке к мобилизации женщин в Украине. Очередным вбросом в инфопространство стал фейковый скриншот из якобы системы госзакупок ProZorro, где речь идет о заказе женских курток на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия дезинформации".

"На этот раз пропагандисты распространяют поддельный скриншот объявления о якобы проведении Министерством обороны Украины в системе ProZorro тендера на закупку 150 тысяч женских зимних курток. Этот скриншот ru-пропаганда представляет как доказательство "подготовки к мобилизации женщин", - сообщили в ЦПИ.

Как пояснили в центре, на самом деле в системе ProZorro отсутствует информация о такой закупке МОУ.

"Также в Украине отсутствуют законодательные инициативы, законопроекты или внутренние обсуждения по мобилизации женщин. Мобилизация женщин в Украине не проводится и не планируется. Женщины приобщаются к Силам обороны исключительно добровольно ", - добавили в структуре.

Борцы с дезинформацией также напомнили, что российские информационные ресурсы регулярно распространяют фейки о якобы принудительной мобилизации украинок.

"Подобные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании, направленной на распространение панических настроений и дестабилизацию украинского общества ", - подытожили в ЦПИ.