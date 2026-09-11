ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Роспропаганда продолжает разгонять фейки о мобилизации женщин в Украине

05:43 11.09.2026 Пт
2 мин
Враг использовал поддельный скриншот из якобы системы госзакупок ProZorro
aimg Юлия Маловичко
Роспропаганда продолжает разгонять фейки о мобилизации женщин в Украине Фото: РФ продолжает разгонять фейки о мобилизации женщин (из открытых источников)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россияне продолжают распространять фейки о якобы подготовке к мобилизации женщин в Украине. Очередным вбросом в инфопространство стал фейковый скриншот из якобы системы госзакупок ProZorro, где речь идет о заказе женских курток на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия дезинформации".

"На этот раз пропагандисты распространяют поддельный скриншот объявления о якобы проведении Министерством обороны Украины в системе ProZorro тендера на закупку 150 тысяч женских зимних курток. Этот скриншот ru-пропаганда представляет как доказательство "подготовки к мобилизации женщин", - сообщили в ЦПИ.

Как пояснили в центре, на самом деле в системе ProZorro отсутствует информация о такой закупке МОУ.

"Также в Украине отсутствуют законодательные инициативы, законопроекты или внутренние обсуждения по мобилизации женщин. Мобилизация женщин в Украине не проводится и не планируется. Женщины приобщаются к Силам обороны исключительно добровольно ", - добавили в структуре.

Борцы с дезинформацией также напомнили, что российские информационные ресурсы регулярно распространяют фейки о якобы принудительной мобилизации украинок.

"Подобные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании, направленной на распространение панических настроений и дестабилизацию украинского общества ", - подытожили в ЦПИ.

Напомним, в конце августа в парламенте поставили точку в слухах о мобилизации женщин в Украине.

В Комитете Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке заявили, что женщины присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.

При этом на сайте Кабинета министров 10 августа 2026 года зарегистрировали петицию о введении обязательной воинской обязанности для трудоспособных женщин без детей.

Автор инициативы предлагает предусмотреть исключения для тех, кто имеет законные основания для отсрочки или не может проходить службу по состоянию здоровья.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Фейки Мобилизация в Украине
Новости
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского