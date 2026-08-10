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Женщин без детей предлагают мобилизовать? В ЦПД отреагировали на слухи

15:23 10.08.2026 Пн
2 мин
Автор петиции ссылается на "принцип равенства граждан"
aimg Мария Кучерявец
Женщин без детей предлагают мобилизовать? В ЦПД отреагировали на слухи Фото: Петиция о мобилизации женщин получила широкую огласку (Getty Images)
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На сайте Кабмина появилась электронная петиция с предложением ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. На инициативу уже отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на электронную петицию №41/010515-26эп.

Суть петиции

Соответствующая электронная петиция зарегистрирована 10 августа 2026 (автор - Русин Станислав Иванович).

Автор инициативы предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей (за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или состояния здоровья).

Свою позицию он аргументирует Конституцией Украины и "принципом равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время".

В настоящее время петиция собрала всего несколько голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения правительством.

Реакция Центра противодействия дезинформации

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко оперативно опроверг слухи о возможных изменениях в законодательстве и призвал не распространять панику.

"Никакой женской мобилизации не планируется, так же не планируется никаких изменений в отношении родителей троих детей. Достаточно разгонять чушь", - подчеркнул Коваленко.

Мобилизация в Украине

Следует напомнить, что принудительного призыва женщин на военную службу во время военного положения в Украине нет. Женщины могут присоединиться к Силам обороны только добровольно - подписав контракт или обратившись через рекрутинг.

На воинском учете обязательно должны состоять только женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Впрочем, пребывание на учете не означает автоматического или принудительного призыва на фронт - служба для них остается добровольной.

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