Роспропаганда продовжує розганяти фейки про мобілізацію жінок в Україні
Росіяни продовжують поширювати фейки про нібито підготовку до мобілізації жінок в Україні. Черговим вкидом в інфопростір став фейковий скріншот з ніби-то системи держзакупівель ProZorro, де йдеться про замовлення жіночих курток на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Центру протидії дезінформації".
"Цього разу пропагандисти поширюють підроблений скріншот оголошення про нібито проведення Міністерством оборони України в системі ProZorro тендеру на закупівлю 150 тисяч жіночих зимових курток. Цей скріншот ru-пропаганда подає як доказ "підготовки до мобілізації жінок", - повідомили в ЦПД.
Як пояснили в центрі, насправді в системі ProZorro немає інформації про таку закупівлю МОУ.
"Також в Україні відсутні законодавчі ініціативи, законопроєкти чи внутрішні обговорення щодо мобілізації жінок. Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується. Жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно", - додали в структурі.
Борці з дезінформацією також нагадали, що російські інформаційні ресурси регулярно поширюють фейки про нібито примусову мобілізацію українок.
"Подібні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії, спрямованої на поширення панічних настроїв та дестабілізацію українського суспільства.", - підсумуували в ЦПД.
Нагадаємо, наприкінці серпня у парламенті поставили крапку в чутках про мобілізацію жінок в Україні.
У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що жінки приєднуються до Сил оборони виключно добровільно.
При цьому на сайті Кабінету міністрів 10 серпня 2026 року зареєстрували петицію про запровадження обов'язкового військового обов'язку для працездатних жінок без дітей.
Автор ініціативи пропонує передбачити винятки для тих, хто має законні підстави для відстрочення, або не може проходити службу за станом здоров'я.