Ярославський: 2 млн доларів підуть на 450 тис. експрес-тестів для Харківської області

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Бізнесмен попросив владу професійно розпорядитися ПЛР-тестами

Харківська область отримала тримісячний запас тестів на коронавірус, тепер місцева влада повинна професійно ними розпорядитися. Про це на зустрічі в Харківської держобладміністрації заявив власник і президент DCH Олександр Ярославський, передає РБК-Україна.

"Завдання президента, те, що він доручав мені, виконано: 2 млн доларів сплачено, на них буде придбано 450 тисяч експрес-тестів для Харкова. Величезне спасибі моєму другові Джеку Ма - в Україну вчора прибуло 50 тисяч тестів, в Харків потрапила достатня їх кількість. Тести, які прибули до Харкова, — це "золотий стандарт" якості, вони не у кожної країни є. Ми замовили ще другу партію. Тих тестів, які прибули, нам вистачить на 3 місяці", - розповів Ярославський

Бізнесмен підкреслив, що його особистий внесок у допомогу регіону склав $2 млн, а представники харківського бізнесу після зустрічі на минулому тижні в Kharkiv Palace 5* профінансували придбання необхідного обладнання та матеріалів для міста та області на суму ще додатково $2,2 млн. Він підкреслив, що всі ці кошти від підприємців перераховувалися безпосередньо постачальникам товарів медпризначення.

"Я виділив від імені своєї сім'ї 2 мільйони доларів, і сплатив 450 тисяч експрес-тестів, які прибудуть, напевно, наступним літаком. Після наради харківських бізнесменів, яке ми провели раніше, більш як два мільйони доларів було направлено на купівлю ШВЛ, іншого медобладнання — це великий перелік позицій. Ми закрили повністю потребу Харкова та області в необхідних медичних речей. На сьогодні всі потреби Харкова і регіону закриті. Якщо потрібно більше - будемо збирати далі", - сказав Ярославський.

Водночас бізнесмен звернув увагу, що медики можуть не мати достатнього досвіду у використанні таких тестів і попросив міські та регіональні влади проконтролювати ситуацію.

"У мене прохання до губернатора і мера: організувати професійне використання тестів. Тому, що на сьогодні мало хто знає, як користуватися цими тестами, що це таке - я з ранку до вечора відповідаю на ці питання, але я і сам - не фахівець", - сказав Ярославський, звертаючись до мера Харкова та голові обласної держадміністрації.

Своєю чергою, голова ХОДА Кучер Олексій подякував Ярославському за активну участь у протидії епідемії коронавірусу.

"Ми комунікуємо з усіма центральними фігурами, хочу також подякувати за тести, які ми отримали", - сказав Кучер.

Мер Харкова Геннадій Кернес також відзначив високу роль Ярославського в організації протидії коронавірусу в місті та регіоні. "Хочу подякувати Ярославського за працю і штаб, який виконав свою місію, і далі ми працюємо. І ми далі працюємо на боротьбу з коронавірусом", - зазначив він.

Також Олександр Ярославський підтвердив, що попри карантинні заходи, що його група DCH приділяє час раніше розпочатих бізнес-проектів.

"Бізнес працює в штатному режимі - вірус вірусом, але робота йде. Я сьогодні спілкувався з паном Кубраковим - "Укравтодор" працює в штатному режимі, обговорювали питання будівництва доріг. Спілкувалися з Бондаренко - губернатором Дніпра: процеси для будівництва аеропорту не припиняються — паралельно йдуть роботи по проекту будівництва термінального комплексу та будівництва смуги. Всі бізнеси працюють: з містом ми працюємо з ХТЗ, за переорієнтування першій частині площ під технополіс - це проект на 500 млн доларів. Всі повинні бути спокійні, трудитися. Так, і уважно ставитися до ситуації, але життя на цьому не зациклюється", - розповів Ярославський.

Нагадаємо, в понеділок, 23 березня, в Харків з Китаю прибутку тести на коронавірус, про постачання яких власник і президент DCH Олександр Ярославський домовився з китайським мільярдером Джеком Ма.

Раніше в Харкові був створений перший антикризовий штаб за підсумками зустрічі в Офісі президента представників влади та великого бізнесу. 17 березня було його перше засідання, а 19 березня відбулася зустріч з лідерами регіональної бізнес-спільноти.