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Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові

Новини » Політика     17.03.2020 - 11:29
Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові
Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

До складу Харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова і голова ОДА

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський очолив антикризовий штаб в Харківській області. Рішення було прийнято за підсумками вчорашньої наради в Офісі президента, на якому представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, передає РБК-Україна.

До складу Харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що найбагатша людина Азії Джек Ма і власник DCH Олександр Ярославський організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики коронавірусу на 80 млн доларів. Вже в суботу тест-системи для 1 млн осіб в Україні.

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Новини України ХарківОлександр ЯрославськийХарківкарантинКоронавірус
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