Ярославський перерахував 2 млн дол. на діяльність Харківського антикризового штабу

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Загальна сума фінансової участі Ярославського у протидії епідемії коронавірусу складе $13 млн

Український бізнесмен, керівник Харківського антикризового штабу Олександр Ярославський перерахував 2 млн доларів для фінансування закупівлі товарів, необхідних регіону для протидії епідемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт штабу.

Як зазначають у штабі, на ці гроші буде придбано 450 тис. експрес-тестів на коронавірус. Тест-системи цього виду закуплять на додаток до тестових ПЛР-систем, які днями прибудуть в Україну з Китаю згідно з домовленостями Олександра Ярославського і власника Alibaba Джека Ма.

Нагадаємо, 19 березня на зустрічі з представниками харківського бізнесу Олександр Ярославський сказав, що загальна сума його фінансової участі у протидії епідемії коронавірусу складе $13 млн, перший транш перерахує негайно.

Згідно з розміщеним на сайті штабу даними загальна сума, яка потрібна на обладнання та матеріали для боротьби з епідемією, становить $2,384 млн для Харкова і $2,347 млн для області. Ці ж дані були озвучені вчора на зустрічі з лідерами харківського бізнесу.

За інформацією Харківського антикризового штабу, бізнесмени активно підтримують ініціативу Ярославського і звертаються з пропозиціями профінансувати закупівлю тих чи інших матеріальних ресурсів.

У понеділок планується оприлюднити зведену інформацію за підсумками перших днів збору коштів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, штаб був створений за підсумками зустрічі в Офісі президента представників влади та великого бізнесу. 17 березня було його перше засідання, а 19 березня відбулася зустріч з лідерами регіональної бізнес-спільноти.