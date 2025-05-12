Россию признали ответственной за сбитие рейса MH17: решение ICAO

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

Как отметили в правительстве, в решении Совета ICAO также сказано, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, поскольку она незаконно применила свое вооружение против пассажирского самолета.

Таким образом Совет ICAO подтвердил правоту Нидерландов и Австралии, которые еще в 2022 году возбудили дело против России за сбитый рейс MH17.

При этом в ближайшие недели Совет ICAO рассмотрит вопрос о том, каким образом следует возместить ущерб. Нидерланды и Австралия уже просят Совет возложить на Российскую Федерацию обязательство вступить в переговоры с ними по данному вопросу и контролировать этот процесс.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что он удовлетворен таким решением Совета ICAO. Оно важное в первую очередь для родственников жертв авиакатастрофы.

"Решение не может избавить их от скорби и страданий, но это важный шаг на пути к установлению истины, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут безнаказанно нарушать международное право", - добавил он.