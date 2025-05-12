Россию признали ответственной за сбитие рейса MH17: решение ICAO
Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал Россию виновной в сбитии рейса MH17. Планируется рассмотреть вопрос о возмещении ущерба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.
Как отметили в правительстве, в решении Совета ICAO также сказано, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, поскольку она незаконно применила свое вооружение против пассажирского самолета.
Таким образом Совет ICAO подтвердил правоту Нидерландов и Австралии, которые еще в 2022 году возбудили дело против России за сбитый рейс MH17.
При этом в ближайшие недели Совет ICAO рассмотрит вопрос о том, каким образом следует возместить ущерб. Нидерланды и Австралия уже просят Совет возложить на Российскую Федерацию обязательство вступить в переговоры с ними по данному вопросу и контролировать этот процесс.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что он удовлетворен таким решением Совета ICAO. Оно важное в первую очередь для родственников жертв авиакатастрофы.
"Решение не может избавить их от скорби и страданий, но это важный шаг на пути к установлению истины, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут безнаказанно нарушать международное право", - добавил он.
Россия сбила рейс MH17
Напомним, в июле 2014 года в небе над временно оккупированной частью Донецкой области был сбит пассажирский "Боинг-777" Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту.
Международное следствие установило, что самолет сбила российская зенитная ракета "Бук", привезенная с территории РФ и принадлежащая 53-й бригаде ПВО российской армии. После пуска установку быстро вернули обратно в Россию.
Следствие и суд в Нидерландах пришли к выводу, что запуск ракеты осуществили пророссийские боевики при участии российских военных.
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