Росію визнали відповідальною за збиття рейсу MH17: рішення ICAO
Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала Росію винною у збитті рейсу MH17. Планується розглянути питання про відшкодування збитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.
Як зазначили в уряді, у рішенні Ради ICAO також сказано, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, оскільки вона незаконно застосувала своє озброєння проти пасажирського літака.
Таким чином Рада ICAO підтвердила правоту Нідерландів та Австралії, які ще 2022 року порушили справу проти Росії за збитий рейс MH17.
При цьому найближчими тижнями Рада ICAO розгляне питання про те, яким чином слід відшкодувати збитки. Нідерланди та Австралія вже просять Раду покласти на Російську Федерацію зобов'язання вступити в переговори з ними з цього питання і контролювати цей процес.
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп підкреслив, що він задоволений таким рішенням Ради ICAO. Воно важливе насамперед для родичів жертв авіакатастрофи.
"Рішення не може позбавити їх скорботи та страждань, але це важливий крок на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом міжнародній спільноті про те, що держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право", - додав він.
Росія збила рейс MH17
Нагадаємо, у липні 2014 року в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області було збито пасажирський "Боїнг-777" Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 осіб на борту.
Міжнародне слідство встановило, що літак збила російська зенітна ракета "Бук", привезена з території РФ, яка належить 53-й бригаді ППО російської армії. Після пуску установку швидко повернули назад до Росії.
Слідство і суд у Нідерландах дійшли висновку, що запуск ракети здійснили проросійські бойовики за участю російських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.