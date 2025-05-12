Росію визнали відповідальною за збиття рейсу MH17: рішення ICAO

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

Як зазначили в уряді, у рішенні Ради ICAO також сказано, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, оскільки вона незаконно застосувала своє озброєння проти пасажирського літака.

Таким чином Рада ICAO підтвердила правоту Нідерландів та Австралії, які ще 2022 року порушили справу проти Росії за збитий рейс MH17.

При цьому найближчими тижнями Рада ICAO розгляне питання про те, яким чином слід відшкодувати збитки. Нідерланди та Австралія вже просять Раду покласти на Російську Федерацію зобов'язання вступити в переговори з ними з цього питання і контролювати цей процес.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп підкреслив, що він задоволений таким рішенням Ради ICAO. Воно важливе насамперед для родичів жертв авіакатастрофи.

"Рішення не може позбавити їх скорботи та страждань, але це важливий крок на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом міжнародній спільноті про те, що держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право", - додав він.