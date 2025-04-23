В Татарстане взрывалось на заводе по производству "Шахедов": первые подробности

В Алабуге, которая является крупнейшей особой экономической зоной РФ, прогремели взрывы 23 апреля. Здесь россияне, в частности, изготавливают тысячи дронов.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Алабуга в Татарстане, где россияне производят шахэды/герани и различные обманки, где они нарастили производство, несколько громко, и несколько местами удачно", - рассказал он.

Отметим, что о взрывах в Елабуге стало известно около 13:00. Местные жители сообщали, что в регионе сбивают беспилотники. В сети также публиковали видео.

Позже российские власти подтвердили атаку БПЛА на Елабугу. Мэр города Рустем Нуриев сообщил, что над территорией района был сбит беспилотник.

"Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Специалисты экстренных служб на месте, ведется вся необходимая работа", - рассказал он, добавив, что якобы жертв и пострадавших нет.

Масштабы производства дронов в Алабуге РФ

Как отметил Коваленко, более 6 тысяч "Шахедов" произвели россияне в Алабуге в 2024 году, и тысячи дронов приманок.

"В этом году была поставлена задача россиянами производить в Алабуге от 8 до 10 тысяч дронов в год и от 15 тысяч дронов-обманок", - отметил он.

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