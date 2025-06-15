В России закрыли несколько аэропортов
В России закрыли несколько аэропортов утром в воскресенье, 15 июня. Речь идет о трех аэропортах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Росавиация заявила, что аэропорты Ижевска, Казани, Нижнекамска приостановили обслуживание полетов.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах: Ижевск, Казань, Нижнекамск", - говорится в сообщении.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Калуги и Тамбова.
Напомним, в России часто закрывают аэропорты из-за угрозы с воздуха. В таком случае (если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы) россияне объявляют план "Ковер".
Атака на заводы в России
Прошлой ночью, 14 июня, Сил беспилотных систем и другие составляющие Сил обороны нанесли удар по двум российским заводам по производству взрывчатых веществ.
Был атакован "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области, а также комбинат "Невинномысск" в Ставропольском крае. Из-за атаки на предприятиях возникли пожары.
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