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В России начались протесты против мобилизации: есть первые задержания

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Москва, Среда 21 сентября 2022 15:50
В России начались протесты против мобилизации: есть первые задержания Фото: в России начались протесты против мобилизации (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

В России стартовали протесты против мобилизации, которую сегодня объявил президент Владимир Путин. В восточных регионах страны уже есть первые задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сообщается, что акции проходят в таких городах, как Иркутск, Улан-Удэ, Томск и Хабаровск.

В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".

Также сообщается о первых задержаниях в Томске.

Кроме того, немногочисленные акции замечены на Дальнем востоке и Сибири.

Тем временем в Новосибирске замечены силовики, которых стягивают ближе к центру города.

Мобилизация в России

Сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек. Однако в указе о мобилизации, который был опубликован на сайте Кремля, засекречен пункт о необходимом количестве призывников. То есть, число мобилизованных может отличаться от цифры, названной министром обороны.

В связи с объявлением мобилизации в России движение "Весна" анонсировало акцию протеста против мобилизации. Старт акции запланирован сегодня.

Позже стало известно, что на фоне анонсированных антивоенных протестов в ряде городов по тревоге подняты сотрудники спецполка.

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