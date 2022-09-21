В России начались протесты против мобилизации: есть первые задержания
В России стартовали протесты против мобилизации, которую сегодня объявил президент Владимир Путин. В восточных регионах страны уже есть первые задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Сообщается, что акции проходят в таких городах, как Иркутск, Улан-Удэ, Томск и Хабаровск.
В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".
Также сообщается о первых задержаниях в Томске.
Кроме того, немногочисленные акции замечены на Дальнем востоке и Сибири.
Protests against mobilisation are taking place in several Russian cities today, mostly small-scale actions leading to a smattering of arrests. The woman’s sign reads “No to Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022
Тем временем в Новосибирске замечены силовики, которых стягивают ближе к центру города.
Мобилизация в России
Сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек. Однако в указе о мобилизации, который был опубликован на сайте Кремля, засекречен пункт о необходимом количестве призывников. То есть, число мобилизованных может отличаться от цифры, названной министром обороны.
В связи с объявлением мобилизации в России движение "Весна" анонсировало акцию протеста против мобилизации. Старт акции запланирован сегодня.
Позже стало известно, что на фоне анонсированных антивоенных протестов в ряде городов по тревоге подняты сотрудники спецполка.