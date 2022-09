В России начались протесты против мобилизации: есть первые задержания

Сообщается, что акции проходят в таких городах, как Иркутск, Улан-Удэ, Томск и Хабаровск.

В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".

Также сообщается о первых задержаниях в Томске.

Кроме того, немногочисленные акции замечены на Дальнем востоке и Сибири.

Protests against mobilisation are taking place in several Russian cities today, mostly small-scale actions leading to a smattering of arrests. The woman’s sign reads “No to Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF