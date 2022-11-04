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В российском Владивостоке ожидаются массовые антивоенные митинги, - ГУР

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Россия, Пятница 04 ноября 2022 17:11
В российском Владивостоке ожидаются массовые антивоенные митинги, - ГУР Фото: во Владивостоке ожидаются антивоенные митинги (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В российском Владивостоке ожидаются массовые протесты против мобилизации. Местные правоохранители уже готовятся их подавлять.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Главного управления разведки МО Украины.

Согласно их информации, опасения местных властей связаны с жестким противодействием населения действиям и мерам мобилизации на территории края. Местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения.

"Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов. Предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе", - заявляют в ГУР.

Там также отмечают, что подавляющее число местного населения не поддерживают проведение так называемой "специальной военной операции" и мобилизационных мероприятий на территории края.

"Причинами этого является проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потерями ВС РФ в ходе боевых действий", - говорят в разведке.

Напомним, что в России после объявления о мобилизации начали проводить протесты, но они сопровождались задержаниями. В то же время, россияне раскупили билеты в страны, где не нужны визы.

Позже сообщалось, что прокуратура Москвы грозит митингующим против мобилизации наказанием. Организаторам и протестующим грозит тюремное заключение до 15 лет.

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