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В російському Владивостоці очікуються масові антивоєнні мітинги, - ГУР

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Росія, П'ятниця 04 листопада 2022 17:11
В російському Владивостоці очікуються масові антивоєнні мітинги, - ГУР Фото: у Владивостоці очікуються антивоєнні мітинги (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В російському Владивостоці очікуються масові протести проти мобілізації. Місцеві правоохоронці вже готуються їх придушувати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Головного управління розвідки МО України.

Згідно з їхньою інформацією, побоювання місцевої влади пов’язані з жорсткою протидією населення діям та заходам мобілізації на території краю. Наразі місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори.

"Передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів. Передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході", - заявляють в ГУР.

Там також відмічають, що наразі переважна кількість місцевого населення не підтримують проведення так званої "спеціальної військової операції" та мобілізаційних заходів на території краю.

"Причинами цього є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами ЗС РФ в ході бойових дій", - кажуть в розвідці.

Нагадаємо, що у Росії після оголошення про мобілізацію почали проводити протести, але вони супроводжувалися затриманнями. Водночас росіяни розкупили квитки до країн, де не потрібні візи.

Пізніше повідомлялось, що прокуратура Москви погрожує учасникам мітингів проти мобілізації покаранням. Організаторам та протестувальникам загрожує тюремне ув'язнення до 15 років.

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