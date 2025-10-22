В российском Саранске прогремели взрывы: под ударом механический завод
В ночь на 22 октября город Саранск Республики Мордовии атаковали неизвестные дроны. Россияне утверждают, что атака была по одному из местных заводов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным местных пабликов, примерно после 3 часов ночи в Саранской области было слышно звуки, похожие на взрывы. Вскоре для Республики Мордовия объявили опасность применения дронов, а ряд каналов отчитывались о якобы сбитии.
Через некоторое время в пабликах появились видео, на которых было слышно взрывы, а а также видно кадры огня от удара. Как утверждается, под атакой оказался Саранский механический завод. Официальных комментариев пока не было.
Как пишут паблики, Саранский механизм завод входит в список российских производителей вооружения и боеприпасов.
Помимо этого, редприятие специализируется на производстве задних веловтулок типа "Торпедо", детских, комнатных, подростковых и дорожных велосипедов, педальных и аккумуляторных детских автомобилей, а также снегокатов. Также СМЗ занимается изготовлением прямоточных клапанов для компрессоров и является единственным производителем данных изделий в РФ.
Другие удары по РФ
Напомним, в ночь на 5 апреля этого года неизвестные дроны тоже атаковали завод в Саранске. Российские Telegram-каналы писали, что под ударом оказалось предприятие по производству оптоволокна, из-за чего в районе завода возник пожар.
Если возвращаться к недавним событиям, то, например, в ночь на 15 октября под ударом дрона оказалась Уфа. В частности, неизвестный беспилотник атаковал промзону, где находится нефтеперерабатывающий завод "Уфаоргсинтез".
Кроме того, вчера вечером в Генштабе ВСУ сообщили, что 21 октября Силы обороны Украины поразили Брянский химический завод. Он подвергся ракетной атаке, и для этого в том числе были применены ракеты Storm Shadow.