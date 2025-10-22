В российском Саранске прогремели взрывы: под ударом механический завод

В ночь на 22 октября город Саранск Республики Мордовии атаковали неизвестные дроны. Россияне утверждают, что атака была по одному из местных заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, примерно после 3 часов ночи в Саранской области было слышно звуки, похожие на взрывы. Вскоре для Республики Мордовия объявили опасность применения дронов, а ряд каналов отчитывались о якобы сбитии.

Через некоторое время в пабликах появились видео, на которых было слышно взрывы, а а также видно кадры огня от удара. Как утверждается, под атакой оказался Саранский механический завод. Официальных комментариев пока не было.

Как пишут паблики, Саранский механизм завод входит в список российских производителей вооружения и боеприпасов.

Помимо этого, редприятие специализируется на производстве задних веловтулок типа "Торпедо", детских, комнатных, подростковых и дорожных велосипедов, педальных и аккумуляторных детских автомобилей, а также снегокатов. Также СМЗ занимается изготовлением прямоточных клапанов для компрессоров и является единственным производителем данных изделий в РФ.