Дроны атаковали завод в Саранске: что известно об ударе по уникальному объекту
В ночь на 5 апреля дроны атаковали завод в Саранске. Он производит оптоволокно для беспилотников и является единственным в России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
"БПЛА атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске. В результате атаки возник пожар в районе предприятия", - говорится в сообщении.
Местные жители говорят, что якобы насчитали от шести до восьми дронов в небе.
Добавим, что глава Мордовии Артем Здунов признал атаку на Саранск.
"Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства", - написал он.
Он добавил, что на территории работают оперативные и экстренные службы и якобы пострадавших нет.
Что известно о заводе в Саранске
Саранск - город в России, столица Республики Мордовия и административный центр одноименного городского округа.
АО "Оптиковолоконные Системы" - первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске.
Атака дронов в Самарской области
Помимо предприятия в Саранске, дроны в ночь на 5 апреля атаковали промышленное предприятие в Чапаевске.
Местные власти уже успели отрапортовать о том, что пострадавших якобы нет, хотя специалисты МЧС занимаются тушением возгорания, а ситуация якобы находится под контролем.
Не первая атака дронов на Саранск
В январе этого года в аэропорту Саранска объявили режим "ковер". Причиной являлась якобы угроза дронов.
В этот же день временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова.
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