У російському Саранську прогриміли вибухи: під ударом механічний завод
У ніч на 22 жовтня місто Саранськ Республіки Мордовії атакували невідомі дрони. Росіяни стверджують, що атака була по одному з місцевих заводів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За даними місцевих пабліків, приблизно після 3 години ночі в Саранській області було чутно звуки, схожі на вибухи. Незабаром для Республіки Мордовія оголосили небезпеку застосування дронів, а низка каналів звітували про нібито збиття.
Через деякий час у пабліках з'явилися відео, на яких було чутно вибухи, а також видно кадри вогню від удару. Як стверджується, під атакою опинився Саранський механічний завод. Офіційних коментарів поки що не було.
Як пишуть пабліки, Саранський механізм завод входить до списку російських виробників озброєння і боєприпасів.
Крім цього, підприємство спеціалізується на виробництві задніх веловтулок типу "Торпедо", дитячих, кімнатних, підліткових і дорожніх велосипедів, педальних і акумуляторних дитячих автомобілів, а також снігокатів. Також СМЗ займається виготовленням прямоточних клапанів для компресорів і є єдиним виробником цих виробів у РФ.
Інші удари по РФ
Нагадаємо, в ніч на 5 квітня цього року невідомі дрони теж атакували завод у Саранську. Російські Telegram-канали писали, що під ударом опинилося підприємство з виробництва оптоволокна, через що в районі заводу виникла пожежа.
Якщо повертатися до недавніх подій, то, наприклад, у ніч на 15 жовтня під ударом дрона опинилася Уфа. Зокрема, невідомий безпілотник атакував промзону, де розташований нафтопереробний завод "Уфаоргсинтез".
Крім того, вчора ввечері в Генштабі ЗСУ повідомили, що 21 жовтня Сили оборони України вразили Брянський хімічний завод. Він зазнав ракетної атаки, і для цього, зокрема, було застосовано ракети Storm Shadow.