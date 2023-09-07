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В Ростове-на-Дону РФ у штаба Южного военного округа произошел взрыв, возник пожар

Четверг 07 сентября 2023 03:46
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В Ростове-на-Дону РФ у штаба Южного военного округа произошел взрыв, возник пожар Фото: в Ростове-на-Дону в районе штаба Южного военного округа произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском городе Ростов-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после которого начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Очевидцы сообщают, что происшествие произошло на Пушкинской улице в двух кварталах от штаба ЮВО. По данным ряда Telegram-каналов, в городе было слышно три взрыва, после которого начался пожар.

На опубликованном видео видно, как спасатели тушат сильно поврежденный взрывом и огнем легковой автомобиль. Спустя несколько минут это видео было удалено.

Власти заявили об уничтожении дрона

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО, в результате был сбит беспилотный летальный аппарат, последствия на земле уточняются.

Вскоре он добавил, что по уточненной информации средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42.

В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Последствия взрыва и пожара

По данным спасателей, в результате взрыва и пожара Фасады повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей, за медицинской помощью обратился один человек с резаными ранами ног.

Ситуация в приграничных областях РФ

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "хлопки" происходят именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди. А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.

Кроме того, власти Белгородской области России 1 сентября заявили, что регион якобы был атакован неизвестными воздушными целями.

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