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В Белгородской области сообщают о "прилетах": под обстрел попало предприятие

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Белгородская область, Пятница 30 декабря 2022 12:27
В Белгородской области сообщают о "прилетах": под обстрел попало предприятие Фото: в Белгородской области сообщают о "прилетах" (t.me/vvgladkov)
Автор: Руслан Гаращенко

В Шебекинском городском округе Белгородской области сообщили об обстреле предприятия. Взрывы якобы продолжаются до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор", - заявил он.

По словам губернатора, взрывы в регионе продолжаются. При этом информацию о разрушениях пока уточняют.

Фото: последствия обстрела Белгородской области (t.me/vvgladkov)

Напомним, вчера в Брянской области біла уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.

Также вчера в Белгородской области РФ заявили о работе системы ПВО. Сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

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