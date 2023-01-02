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В российской Белгородской области заявили об обстреле села

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Россия, Понедельник 02 января 2023 17:20
В российской Белгородской области заявили об обстреле села Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российской Белгородской области снова жалуются на "обстрелы". На этот раз якобы под атаку попало село Вязовое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора области Вячеслава Гладкова.

"В Краснояружском районе под обстрел попал село Вязовое. Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также иссечены фасад и забор. Есть повреждения линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия", - написал Гладков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Белгородской области в ночь на 1 января прогремели взрывы. Власти утверждают, что в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домах.

Также ранее мы писали, что 30 декабря в Шебекинском городском округе Белгородской области сообщили об обстреле предприятия.

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