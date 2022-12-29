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В Брянской области РФ уничтожена пусковая установка С-300

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Россия, Четверг 29 декабря 2022 10:53
В Брянской области РФ уничтожена пусковая установка С-300 Фото: в Брянской области РФ уничтожена пусковая установка С-300 (mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская зенитно-ракетная система С-300 была уничтожена в Брянской области утром 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Российские СМИ сообщают, что сегодня утром Унечский район Брянской области якобы подвергся обстрелу. ASTRA пишет, что беспилотники якобы сбросили взрывные устройства по позициям Минобороны РФ в районе поселка Рюхов в 4:30, в результате чего была выведена из строя установка С-300.

Кроме того губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о работе ПВО на территории региона.

"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА", - написал он.

При этом Богомаз ничего не сообщил об утренней атаке беспилотников на Унечский район.

Напомним, сегодня в Белгородской области сообщали о взрывах. Губернатор заявил, что в регионе сработали системы ПВО, сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

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