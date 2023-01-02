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В российском Курске прозвучал громкий взрыв

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Понедельник 02 января 2023 23:23
В российском Курске прозвучал громкий взрыв Фото: в российском Курске послышался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Курске (Российская Федерация) поздно вечером в понедельник, 2 января, прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Типичный Курск".

Отмечается, что звук громкого взрыва слышали в районе Железнодорожного округа.

Как пишут пользователи сети, взрыв слышался в районе Мурыновки. Сообщают об "одном хлопке, но громко".

Также в комментариях добавляют, что были замечены три пожарные машины, которые направлялись в сторону Подшипзавода.

Местные власти пока никак не уточняли информацию.

Ранее сообщалось, что 2 января в российской Белгородской области власти заявили якобы об обстреле села.

Перед этим, 27 декабря, в российский Курской области на мине подорвались двое сотрудников погрануправления ФСБ, которые ехали на БТР.

Напомним также, что 30 декабря в Белгородской области РФ в Шебекинском городском округе местные власти сообщили о "прилетах" и об обстреле предприятия. А за день до этого в российской Брянской области была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.

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Российская Федерация Взрыв Курская область
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