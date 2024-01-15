ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Курске раздалась серия взрывов

Курск, Понедельник 15 января 2024 00:40
UA EN RU
В российском Курске раздалась серия взрывов Фото: В российском Курске прозвучала серия взрывов ночью 15 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Над российским городом Курск раздалась серия взрывов сегодня ночью, 15 января. Местные власти заявляют о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

"Серия взрывов раздалась над городом Курск. Предварительно сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители слышали по меньшей мере 3-4 взрыва над городом, после чего увидели яркую вспышку.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о взрывах и заявил, что над областным центром якобы сработала противовоздушная оборона.

Стоит отметить, что Курск находится в 58 километрах от российско-украинской государственной границы в Сумской области.

В российском Курске раздалась серия взрывов

"Хлопки" в России

Напомним, что в российских населенных пунктах в разных областях регулярно происходят разные взрывы. Чаще всего это происходит в приграничных регионах.

В частности, в Ростовской области ночью 11 января звучали мощные взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.

Также в последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, часто загорающихся как в Москве, так и в других регионах. В частности, горят военные объекты и заводы. 13 января масштабный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту