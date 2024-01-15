У російському Курську пролунала серія вибухів

Над російським містом Курськ пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 15 січня. Місцева влада заявляє про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT .

"Серія вибухів пролунала над містом Курськ. Попередньо спрацювала система ППО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві жителі чули щонайменше 3-4 вибухи над містом, після чого побачили яскравий спалах.

Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив інформацію про вибухи та заявив, що над обласним центром нібито спрацювала протиповітряна оборона.

Варто зазначити, що Курськ знаходиться на відстані 58 кілометрів від російсько-українського державного кордону в Сумській області.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що у російських населених пунктах у різних областях регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це трапляється у прикордонних регіонах.

Зокрема у Ростовській області вночі 11 січня лунали потужні вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.

Також останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема палають військові об'єкти та заводи. 13 січня масштабна пожежа спалахнула у Санкт-Петербурзі.