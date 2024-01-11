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В Ростовской области РФ раздались мощные взрывы, россияне заявляют о работе ПВО

Ростовская Область РФ, Четверг 11 января 2024 00:44
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В Ростовской области РФ раздались мощные взрывы, россияне заявляют о работе ПВО Фото: мощные взрывы прогремели в Ростовской области РФ ночью 11 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Ростовской области Российской Федерации прогремели мощные взрывы сегодня ночью 11 января. Местные заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жители Каменск-Шахтинского (город в Ростовской области России) заявили о нескольких мощных взрывах в небе над городом. Отмечается, что "хлопков" было не менее трех.

Также сообщается, что первый взрыв прогремел примерно в 23:30 по Киевскому времени. Местные заявляли, что якобы работают силы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что город Каменск-Шахтинский находится в 100 километрах от временно оккупированного россиянами Луганска.

В Ростовской области РФ раздались мощные взрывы, россияне заявляют о работе ПВО

"Хлопки" в России

Напомним, что в российских населенных пунктах в разных областях регулярно происходят разные взрывы. Чаще всего это происходит в приграничных регионах.

Да, с 30 декабря россияне постоянно жалуются на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах. 3 января, в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а губернатор заявил, что "ситуация напряжена".

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Взрыв ПВО Ростовская область Война России против Украины
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