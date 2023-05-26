В российском Краснодаре раздались взрывы (видео)

На юге России, в городе Краснодаре, раздались мощные взрывы, ночью 26 мая. Местные жители сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Baza .

Жители российского Краснодара сообщают о мощных взрывах над городом. Слышали по меньшей мере два "хлопка".

Жительница города отметила, что взрывы прогремели в 4:10 утра, после чего сработали сигнализации, по ее словам сработало ПВО.

Также сообщается о падении обломков на здание "МТС" на улице Морской, расположенной в центре города Краснодар.

Местные жители зафиксировали момент взрыва в центре Краснодара. Они отмечают, что, вероятно, город был атакован беспилотниками.

Взрывы в Краснодаре

По предварительной информации российских СМИ, Краснодар был атакован двумя беспилотниками. По словам очевидцев, между двумя взрывами прошло около 12 минут и по меньшей мере 1 БПЛА был сбит.

"Хлопки" в России