ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В російському Краснодарі пролунали вибухи (відео)

Новость на русском →
Краснодар, П'ятниця 26 травня 2023 05:14
В російському Краснодарі пролунали вибухи (відео) Фото: у Краснодарі в Росії пролунали вибухи (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

На півдні Росії, в місті Краснодар пролунали потужні вибухи, вночі 26 травня. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал Baza.

Оновлено 5:30

За попередньою інформацією російських ЗМІ, Краснодар був атакований двома безпілотниками. Зі слів очевидців, між двома вибухами пройшло близько 12 хвилин і щонайменше 1 БПЛА був збитий.

Вибухи у Краснодарі

Жителі російського Краснодара повідомляють про потужні вибухи над містом. Чули щонайменше два "хлопка".

Мешканка міста зазначила, що вибухи пролунали о 4:10 ранку, після чого спрацювали сигналізації, за її словами спрацювало ППО.

Також повідомляється про падіння уламків на будівлю "МТС" на вулиці Морській, що знаходиться в центрі міста Краснодар.

Місцеві жителі зафіксували момент вибуху у центрі Краснодара. Вони зазначають, що, ймовірно, місто було атаковано безпілотниками.

"Бавовна" в Росії

Губернатор Ростовської області, 25 травня заявив, що російські сили ППО нібито знищили ракету в районі Морозівська Ростовської області. Попередньо, інцидент трапився неподалік від військового аеродрому.

У Бєлгороді, 24 травня, чули звуки вибухів неподалік залізничного вокзалу. За версією місцевої влади, прилетів безпілотник і скинув вибухівку прямо на дорогу, а потім на неї наїхала машина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
Українські війська контратакують в районі Спірного: карти боїв ISW
Українські війська контратакують в районі Спірного: карти боїв ISW
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром